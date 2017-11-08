استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية تركمانستان رشيد مريدوف، حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.