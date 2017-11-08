استقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الثلاثاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية تركمانستان الصديقة رشيد مريدوف بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع الكويت مع جمهورية تركمانستان الصديقة في جميع المجالات وعلى مختلف الاصعدة، كما تمت مناقشة مجمل تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام الشيخ صباح الخالد مأدبة غداء عمل رسمية على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وسفيرنا لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية المحال الى جمهورية تركمانستان الصديقة السفير مجدي الظفيري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.