قام مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أمس بتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وذلك في العاصمة الرياض.

وكان مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح قد غادر البلاد مساء أمس

متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

هذا، ورافق مبعوث سموه المستشار بالديوان الأميري الشيخ فهد سعد العبدالله ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي.