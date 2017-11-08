دعا المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) د.سعود الحربي إلى تضافر الجهود الدولية من اجل التصدي للانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحربي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أمس الأول الاثنين حرص الألكسو على الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون مع المنظمة الأممية دعما لقطاعات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية.

وقال إن منظمة الالسكو تسعى إلى دعم مجهودات الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وحث الحربي اليونسكو على بذل المزيد من الاهتمام باللغة العربية، لاسيما من خلال ترجمة التقارير والدراسات الصادرة عنها ووثائق الاجتماعات والندوات التي تعقدها.

على صعيد متصل، ثمن الحربي خلال لقائه مع المدير العام لليونسكو ايرينا بوكوفا ما بلغه التعاون الثنائي مع الألكسو خلال فترة إشرافها على المنظمة الأممية من مستويات مرموقة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها لخدمة الإنسان وقضاياه العادلة عبر العالم.