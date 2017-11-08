جددت الكويت عزمها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 لتوفير حياة كريمة للجميع، مؤكدة ضرورة استمرار الزخم والحماس الذي صاحب مرحلة اعتماد أهداف التنمية.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ مساء امس الأول الاثنين.

وقال المنيخ «إن الجهود التي تم بذلها في عام 2015 أثمرت اعتماد نتائج إنمائية مهمة ومن واجبنا ومسؤوليتنا الدولية بذل كل ما بوسعنا لتنفيذها بشكل شامل مسترشدين بما تم تحقيقه من تقدم خلال العامين الماضين وآخذين بعين الاعتبار الفرص الجديدة المستمدة من التقدم العملي والتكنولوجيا والابتكار».

وأكد «ضرورة معالجة أوجه القصور والتصدي لمعوقات التنفيذ التي تواجهها الدول النامية وتهيئة الأرضية الانمائية المناسبة للوصول إلى المستقبل الذي نصبوا إليه جميعا في إطار شراكات انمائية تمويلية جديدة لمواكبة المتغيرات الإنمائية».

وأضاف المنيخ أن الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة على روح المسؤولية والشراكة والتضامن سيشكل أفضل سبيل لبلوغ التنمية المستدامة لعام 2030 مشددا على ضرورة التزام المانحين بتعهداتهم في تلبية احتياجات الدول النامية.

وأكد حرص الكويت على تطوير السياسات الوطنية في مجال التنمية في سياق تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بمشاركة كل فئات المجتمع، وذلك في إطار رؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية التي ستعتبر خارطة طريق لـ «كويت جديدة» بحلول عام 2035.

وأضاف أن هذه الرؤية تهدف الى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي رائد، مشيرا إلى أن الأهداف الانمائية المستدامة مكملة وليست بديلة عن الاهداف الانمائية للألفية.

وبين المنيخ أن الكويت لم تكتف بهذا القدر، بل عززت نهجها الإنساني والإنمائي المعهود بالمضي نحو تحقيق رسالتها الإنسانية السامية حيث لم ولن تتوانى عن مد يد العون لكل المحتاجين في العالم.

وأكد المنيخ التزام الكويت التام بتسديد كل المساهمات التي تعلن عنها وتتعهد بها تنفيذا للمبادرات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد.

وقال: «على الرغم من ان الكويت دولة نامية فإنها حرصت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية بمواصلة تقديمها الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات والكوارث».

وأضاف أن الكويت قامت ومنذ عام 2008 بتوجيه ما نسبته 10% من إجمالي مساعداتها للدول المنكوبة عبر الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتعهدت بتسديد مبلغ 15 مليار دولار أميركي عام 2015 لتمويل المشاريع الانمائية في الدول النامية خلال الـ 15 عاما المقبلة عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأعلن المنيخ أن إجمالي المساهمات المالية الطوعية للكويت لعام 2018 بلغ نحو 6.4 ملايين دولار موجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة بالإضافة إلى 11 جهة أخرى.

وأضاف أن الكويت تقدم مساهمة سنوية للجنة الدولية للصليب الأحمر وقدرها 3 ملايين دولار والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 250 ألف دولار.