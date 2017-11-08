أعلنت الكويت أمس الثلاثاء تقديم منحة لتونس بقيمة 1.7 مليون دينار تونسي (672.8 ألف دولار) للمساعدة في ترميم 12 مدرسة.

جاء ذلك خلال لقاء سفيرنا لدى تونس علي الظفيري بوزير التربية التونسي حاتم بن سالم حيث اتفقا على تخصيص المنحة المقدمة من لجنة المساعدات الخارجية التابعة لمجلس الوزراء الكويتي لترميم 12 مدرسة وتجديدها في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد وسط البلاد.

وقال السفير الظفيري في تصريح لـ«كونا» إن الكويت ستعمل أيضا بعد استكمال اعمال الترميم على تجهيز هذه المدارس بأحدث وسائل التعليم التكنولوجية والأجهزة والمعدات معربا عن الاستعداد لدراسة وبحث تمويل مشاريع أخرى لصالح المدارس والجامعات التونسية.

وأوضح أن محادثاته مع وزير التربية التونسي تطرقت لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ولاسيما قطاع التربية والتعليم بمحافظات تونس الداخلية التي تعاني مدارسها العديد من النقائص.

ونقل شكر وزير التربية التونسي للكويت قيادة وشعبا وحكومة على وقوفها إلى جانب تونس في هذه المرحلة مستندة على العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين.

يذكر أن وزارة التربية التونسية أطلقت في أواخر عام 2015 مشروعا وطنيا لترميم وتحسين جميع المدارس التونسية وتطويرها وتزويدها بأحدث وسائل التعليم لاسيما في المحافظات الداخلية.