قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر القحطاني أمس الثلاثاء ان الكويت تعد من الدول العربية الداعمة بقوة لمنظومة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به القحطاني لـ «كونا» على هامش الاجتماع السنوي الـ 17 لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي الذي يستضيفه المعهد العربي للتخطيط ويستمر يومين.

وأكد القحطاني ان «منظمة التنمية الإدارية» تسعى كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.

وأوضح ان المنظمة توجه جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، لافتا الى ان «نطاق خدمات المنظمة يشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص والقيادات الإدارية بمستوياتها الإشرافية والمتوسطة والتنفيذية».

وأكد أهمية اجتماع مسؤولي التنمية الإدارية بشكل سنوي في مناقشة قضايا التنمية المختلفة بالوطن العربي والسعي للتوصل لحلول مناسبة لها قابلة للتطبيق.

ودعا الى إيجاد آلية واضحة معتمدة لإعداد مدربين عرب متخصصين بغية تحقيق تنمية إدارية فاعلة، مؤكدا ان المدرب يعد عنصرا أساسيا في العملية التدريبية ويلعب دورا مؤثرا في نجاحها.

وذكر ان هناك عددا من الدول العربية تصرف موازنات ضخمة على التدريب من غير جدوى وفائدة، مبينا ان اعتماد آلية لإعداد المدربين من شأنه توفير جهد ووقت وموارد على الدول العربية.

وشدد على ضرورة ألا تكتفي معاهد الإدارة بالتدريب فقط بل يجب ان تكون سندا لصناع القرار من خلال تقديم معلومات صحيحة واستشارات مبنية على دراسة الظواهر المختلفة إداريا وتنمويا.

ويشهد الاجتماع السنوي الـ 17 لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي الذي يستمر يومين مجموعة من الجلسات العلمية المتخصصة وأوراق عمل تتناول موضوعات ذات صلة بمجال تنمية الموارد البشرية وإعداد القادة في معاهد ومدارس الإدارة العربية.