توجّه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بالشكر والثناء إلى جميع إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها والمقيمين الأوفياء على أرض الكويت الطيبة على اطمئنانهم جميعا على صحة سموه أثناء إجراء سموه بعض الفحوصات الطبية بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة والتي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح.

وثمن سموه ما عبروا عنه من مشاعر نبيلة وتمنيات صادقة، داعيا سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لراعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.