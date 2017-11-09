استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية إدريس جطو والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.