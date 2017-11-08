وصل ممثل حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الى ابوظبي اليوم الاربعاء لحضور افتتاح متحف (اللوفر ابوظبي).

وكان في استقبال الصالح لدى وصوله مطار البطين في ابوظبي وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي وسفير دولة الكويت لدى الامارات صلاح البعيجان ورئيس الملحق العسكري الكويتي في ابوظبي العقيد الركن يوسف بوقمبر.

ويعود متحف (اللوفر ابوظبي) ثمرة اتفاق بين حكومتي الامارات وفرنسا تم توقيعه عام 2007 ويجسد هذا التعاون الرؤية المشتركة بين البلدين في انشاء اول متحف عالمي في الوطن العربي حيث تم تأسيس المتحف كمؤسسة ثقافية مستقلة ويتضمن الاتفاق استعارة اسم متحف اللوفر في باريس لمدة 30 عاما وستة أشهر.