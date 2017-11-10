أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بدور الكويت المميز في دعم الشعب اليمني من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها لهم واستضافتها جولتين من محادثات السلام اليمنية العام الماضي.

وقال الأرياني في تصريح له مساء الاربعاء الماضي إن الكويت قامت بدور تاريخي ومميز في اليمن، تاركة بصمات راسخة في قلوب اليمنيين.

وأضاف ان الكويت ساهمت في بناء عدد من المدارس والمستشفيات باليمن، معربا عن محبة الشعب اليمني للكويت وقادتها وشعبها، اذ سميت احدى الجامعات اليمينة باسم الكويت.

وأكد الارياني اهمية دور الكويت في حل الأزمة اليمنية من خلال استضافتها جولتين من محادثات السلام اليمنية العام الماضي والتي كان لها تأثير كبير، إذ قدمت الحكومة اليمنية تنازلات كبيرة خلال هذه الاجتماعات الا ان الحوثيين رفضوا في النهاية التوقيع على الاتفاق.

وأشار الى ان اليمن لايزال يعتمد على دور الكويت لاعادة الحكومة الشرعية في اليمن، ولن ينسى ابدا ما تقدمه من مساعدات إنسانية للشعب اليمني.

ودعا الارياني الاتحاد الأوروبي الى ادانة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين في البلاد.

وأوضح انه جاء الى بروكسل لحضور ندوة حول اليمن، كما سيجتمع مع بعض اعضاء البرلمان الاوروبي لإبلاغهم بما يقوم به المتمردون الحوثيون لتدمير التراث الثقافي لليمن.

وكان معهد ابن سينا الذي يقع مقره في مدينة ليل الفرنسية نظم يوم امس الاربعاء ندوة حول تاريخ وثقافة اليمن في نادي الصحافة في بروكسل.

وقال الارياني في الندوة ان «السبب الحقيقي للأزمة في اليمن يعود الى الثورة ضد حكومة ديموقراطية من قبل المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم ايران».

وأعرب عن تأييده لمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمنية، مؤكدا استعداد الحكومة للعودة الى محادثات السلام.