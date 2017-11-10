ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة كما ازدادت الاستثمارات الكويتية في إندونيسيا

76 رجل أعمال كويتياً زاروا إندونيسيا الأسبوع الماضي للمشاركة في «إكسبو إندونيسيا» أسامة دياب

أشاد السفير الاندونيسي لدى البلاد تاتانغ بودي رزاق بالعلاقات الكويتية - الإندونيسية والتي وصفها بالقوية والتاريخية والمتطورة على مختلف المجـــــــالات والأصعدة ومجالات التعاون، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين والتي بدأت قبل 49 عاما وتحديدا في 28 فبراير 1986 بنيت على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وأوضح رزاق، في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة الإندونيسية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ ٧٢ للاستقلال والـ 49 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، أن العلاقات السياسية بين البلدين تعيش أفضل حالاتها، حيث تتطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى حرص البلدين على إقامة علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع مختلف دول المنطقة، فضلا عن الاهتمام بالعمل الإنساني، كاشفا عن تبادل البلدين للدعم في المحافل الدولية وخصوصا في منظمة الأمم المتحدة.

وشدد السفير الإندونيسي على أن البلدين يمتلكان رؤية مشتركة مستقبلية لتطوير العلاقات بينهما، مشيرا إلى انه منذ بدء مهام عمله في الكويت قبل 3 سنوات، نال كل أوجه الترحيب والدعم من قبل الديوان الأميري وكل الشخصيات ورجال الأعمال، فضلا عن أعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت، لافتا إلى أنه حرص طوال هذه الأعوام على تطوير العلاقات بين البلدين ودعم العلاقات الثقافية والشعبية والاقتصادية، كاشفا أن تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت معدلات التبادل التجاري بين البلدين، كما زاد حجم الاستثمارات الكويتية في اندونيسيا والتي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي بصورة ملحوظة، فضلا عن زيادة إقبال الكويتيين على إندونيسيا كوجهة سياحية محببة.

وكشف عن زيارة وفد يمثل مجلس إدارة إحدى كبريات الشركات الإندونيسية إلى الكويت مؤخرا لبحث إمكانية التعاون في قطاع الإنشاءات، موضحا أن الوفد تلقى عرضا مشتركا، موضحا جهود السفارة في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين والتي تعتبر أرضية للفهم المشترك بين الشعبين من خلال الفعاليات الثقافية وبرنامج المنح الدراسية، مشيرا إلى أن 76 رجل أعمال كويتيا زاروا إندونيسيا الأسبوع الماضي للمشاركة في إكسبو إندونيسيا الذي يعتبر من أكبر فعاليات دعم التبادل التجاري العالمي، موضحا أن هذا الشهر تنظم السفارة رحلة سفر لوكالات السياحة والسفر في الكويت إلى اندونيسيا للتعريف بالإمكانيات التي تمتلكها بلاده، فضلا عن الأسبوع المقبل ستكون هناك رحلة أخرى لصحافيين كويتيين.

وبالعودة إلى المناسبة، أشار رزاق إلى أهمية الحفل الذي يحيي الذكرى الـ 72 للاستقلال بلاده والـ 49 لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا أن يحمل المستقبل القريب آفاقا جديدة من العلاقات الثنائية تعود بالنفع على البلدين الصديقين، خصوصا انهما يمتلكان إمكانيات هائلة، متمنيا أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام والرفاهية.