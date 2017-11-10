أعلن مندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د.مشعل حيات فوز الكويت بعضوية مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء عن المقعد الوحيد المخصص للمجموعة العربية.

وقال السفير حيات في تصريح لـ «كونا» أمس عقب الانتخابات التي جرت بهذا الخصوص على هامش أعمال الدورة الـ 39 للمؤتمر العام لليونسكو إن «الجهود الحثيثة والمتواصلة لإبراز وتكريس المكانة العالمية للكويت أثمرت هذا الإنجاز»، إذ جاء بعد منافسة قوية ليجدد الثقة والدعم الكبير الذي تحظى به الكويت على الصعيد العالمي تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية الكويتية والحملة المكثفة التي قام بها الوفد الدائم من أجل حشد الدعم المطلوب من الدول الأعضاء لانتخاب الكويت في مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء.

وأضاف ان مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم سيمثل الكويت في مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء.

وشدد حياة على أهمية معهد اليونسكو للإحصاء كونه مصدرا رسميا على المستوى الدولي للمعطيات والمعلومات المقارنة بشأن التربية والعلوم والثقافة والاتصال، حيث يقوم باعتباره وكالة تابعة لليونسكو في مجال الإحصاء بتزويد المنظمة بالمؤشرات المطلوبة في مجال اختصاص اليونسكو.

وأضاف ان هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد الكويت الثري في هيئات اليونسكو إذ انها تشغل في الوقت الحالي عضوية لجنة التراث العالمي بصفة عضو ونائب الرئيس عن المجموعة العربية والمجلس التنفيذي للجنة الحكومية لعلوم المحيطات ومكتب التربية الدولي ولجنة الموافقة لصندوق لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة واللجنة القانونية كنائب للرئيس ومجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء.