دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة.



وقال مصدر مسؤول في الوزارة مساء اليوم الخميس إنه نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا.



ودعا المصدر المواطنين إلى عدم السفر إلى جمهورية لبنان الشقيقة متمنيا للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم.



واختتم المصدر تصريحه بدعوة ‏المواطنين الكويتيين إلى الاتصال في سفارة دولة الكويت على هاتف الطوارئ التالي (0096171171441) في حال حاجتهم إلى أي مساعدة.