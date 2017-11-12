تنطلق اليوم أعمال مؤتمر «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل» الذي تستضيفه الكويت على مدار يومين بمشاركة عربية واسعة ورفيعة المستوى.

ويعقد على هامش أعمال المؤتمر اجتماع الدورة العادية الـ37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب حيث ستتسلم الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئاسة المجلس لهذه الدورة.

وسيحضر المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ومجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية بالطفولة.

وقال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق ان الكويت عرفت بموقفها الثابت والمبدئي في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على استعادة حقوقه وتقرير مصيره.

من جانبه، اشاد سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب بحرص الكويت على خروج المؤتمر بنتائج إيجابية معربا عن اعتقاده أن الكويت لا تستضيف المؤتمرات إلا وهي متأكدة من ان نتائجها ستعكس مكانة الكويت عربيا ودوليا.

وذكر ان زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الكويت تأتي تلبية لدعوة من «قائد العمل الإنساني» صاحب السمو الأمير لافتتاح المؤتمر.



وبين ان الرئيس الفلسطيني سيجري عقب الجلسة الافتتاحية محادثات رسمية مع صاحب السمو الأمير وسيعقد عددا من اللقاءات السياسية مع كبار المسؤولين في البلاد.

وأضاف ان المؤتمر سيتضمن عرض شهادة حية من أطفال تم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث سيقدم طفل وطفلة امام صاحب السمو الامير والرئيس الفلسطيني شرحا عما تعرضا له من انتهاك من قبل قوى الكيان المغتصب.