بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد امس إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة خاصة.

وقد كان في استقبال سموه على ارض المطار سفيرنا لدى جمهورية ايطاليا الشيخ علي الخالد وقنصلنا العام في ميلانو وشمال ايطاليا عبدالناصر بوخضور وأعضاء السفارة.

هذا وقد غادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مساء امس الولايات المتحدة الأميركية متوجها الى العاصمة الإيطالية روما بعد ان أمضى سموه اجازة خاصة تخللها إجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.