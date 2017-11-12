وصل إلى البلاد مساء أمس الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

هذا، ويرافق الرئيس الفلسطيني وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين د.رياض المالكي وعدد من كبار المسؤولين في دولة فلسطين الشقيقة.

وفي وقت لاحق، استقبل الرئيس محمود عباس في مقر إقامته بقصر بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين.