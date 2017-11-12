أشاد مرشح محتمل للرئاسة الإيطالية بدور الكويت «المتوازن» في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلم العالمي مؤكدا أنه «لا غنى عنه».

وذكرت سفارة الكويت في روما في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس السبت أن ذلك جاء خلال لقاء سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ علي الخالد مع القيادي السياسي المخضرم بحزب «هيا إيطاليا» جاني ليتا بمكتب الأخير لتهنئته بفوز تحالف يمين الوسط بانتخابات رئاسة وبرلمان اقليم صقلية في اطار التواصل السياسي مع القوى والقيادات الإيطالية.

وشدد ليتا الذي يوصف بأنه مرشح تحالف يمين الوسط المحتمل للرئاسة الإيطالية في الانتخابات المقبلة على أهمية علاقات الصداقة والتعاون مع الكويت باعتبارها من ثوابت أولويات السياسة الخارجية والرؤية الاستراتيجية الإيطالية باختلاف ألوان الطيف السياسي.

من جانبه، أكد السفير الخالد حرص الكويت على هذه العلاقات والعمل على توطيدها على جميع المستويات الرسمية والشعبية، لافتا إلى دور القيادي الحزبي ابان توليه منصب وكيل رئاسة الوزراء الإيطالية على مدى عشر سنوات في تعميق وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المثمر لصالح البلدين والشعبين.



وقال البيان ان القيادي بحزب «هيا إيطاليا» تناول في اللقاء دور ايطاليا بوصفها احدى دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية والمؤسسة واستنادا الى علاقاتها التاريخية والحضارية العميقة مع العالم العربي في مد جسور التواصل والتعاون المشترك لاسيما مع منطقة الخليج الاستراتيجية.



وأضاف أنه تناول استعراض الأوضاع السياسية الإيطالية على ضوء الحراك الذي يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة وكذلك المشهد الإقليمي والأوروبي وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.