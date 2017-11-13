أعرب ‏مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف ‏أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة وترويع الآمنين فيها‏ عبر تفجير أحد أنابيب النفط قرب قرية بوري.

كما أعرب المصدر عن تضامن الكويت مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددا على موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتخليص العالم من شروره.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن ثقته التامة بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الأشقاء عن عزمهم على مواجهة من يريد أن ينال من أمنهم واستقرارهم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين الشقيقة وشعبها العزيز من كل مكروه.