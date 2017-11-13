قال مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان إن مشاركة الكويت في «منتدى داكار الدولي الرابع حول السلم والامن في افريقيا» تعكس حرصها على التواجد في الفعاليات الدولية المتعلقة بالقارة الأفريقية.

وأضاف المشعان في اتصال هاتفي مع «كونا» أمس أن مشاركة الكويت في المنتدى الذي تستضيفه جمهورية السنغال تحت عنوان «التحديات الأمنية الحالية في أفريقيا.. من أجل حلول مندمجة» تؤكد حرصها على المشاركة وبقوة في المنتديات التي تسهم في رفع مستوى التعاون بين الدول وإيجاد الحلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.

وأشار الى ان العديد من القضايا والملفات المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي تتعلق بالشأن الأفريقي، مضيفا أن «شغل الكويت لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و2019 سيترتب عليه حضورها ومشاركتها بفعاليات المنتديات الدولية المعنية بالسلم الدولي».

وذكر ان المنتدى المقام يومي 13 و14 الجاري سيتناول سبل دعم وتمويل البرامج المخابراتية في القارة الافريقية بغية الدفاع عن قضايا السلم والامن من اجل نهج دولي متكامل.



وأوضح أن المنتدى سيتطرق أيضا إلى تقديم الحلول الملائمة للتحديات الاقتصادية والامنية المتعلقة بمجال الطاقة والهجرة والازمات الانسانية، فضلا عن مكافحة تمويل الارهاب وتجفيف منابعه.

وثمن المشعان الدور الذي تقوم به جمهورية السنغال في تبني قضايا السلم والامن الدوليين وكذلك سعيها الدؤوب لانجاح فعاليات هذا المنتدى الذي استضافته على مدار ثلاثة اعوام متتالية.

وذكر ان وزير خارجية جمهورية السنغال مانكار الجاي وجه دعوة الى الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى.