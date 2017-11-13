بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والتي تستضيفها روسيا الاتحادية، مشيدا سموه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو المنتخب المغربي مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيا سموه للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والتي تستضيفها روسيا الاتحادية، متمنيا للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الشقيق كل التقدم والسداد، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018، مشيدا سموه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو المنتخب التونسي مما أسهم في تحقيق هذا الانجاز، متمنيا سموه للجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018، متمنيا للجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الشقيق كل التقدم والسداد، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.