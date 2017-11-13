بحث سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني كالين تاريشيانو امس قضية اختفاء المواطن محمد البغلي في رومانيا، داعيا الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصيره.



وأكد الهاجري حرص رئيس مجلس الشيوخ واهتمامه وتفاعله مع هذه المسألة الانسانية وانه تعهد بحث السلطات الرومانية المختصة على التحرك وبذل المزيد من الجهود.



وكانت السلطات في رومانيا اعلنت حالة من الطوارئ والاستنفار بحثا عن المواطن البغلي (80 عاما) الذي اختفى في ظروف غامضة في الخامس من أغسطس عام 2015.



كما بحث الجانبان العلاقات السياسية والاقتصادية والانسانية بين البلدين وسبل تعزيزها.