أعربت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي امس عن شكرها للكويت على استضافتها لمؤتمر دولي يناقش معاناة الطفل الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها.

وقال رئيس اللجنة د.جمال الخضري في تصريح صحافي «نشكر الكويت على استضافتها مؤتمرا دوليا يناقش انتهاك حقوق الأطفال من قبل الاحتلال الإسرائيلي ويرصد المعاناة المتفاقمة بحقهم في كل المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية».

وتقدم الخضري بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على جهوده المستمرة في دعم الشعب والقضية الفلسطينية.

ودعا المؤتمر إلى تخصيص دعم دائم ومستمر للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، مشددا على ضرورة وضع حلول عملية وتوصيات من شأنها دعم وتعزيز صمود الطفل الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقه.

وأكد أنه رغم كل الظروف الإقليمية والدولية إلا أن الكويت تصر أن تتصدر أولوياتها القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأشار الخضري إلى أن أطفال فلسطين جزء رئيسي من المعاناة والاستهداف الإسرائيلي في جميع أماكن وجودهم ما بين احتلال وحصار واعتقال وقتل وحقوق منقوصة.

وشدد على أن أطفال فلسطين يستحقون كل الدعم والمساندة في ظل ما يحققونه من إبداعات وإنجازات رغم الحصار والاحتلال والتضييق وحرمانهم من حقوقهم كافة وهو ما يتطلب من الجميع دوليا وعربيا وفلسطينيا العمل لحمايتهم.