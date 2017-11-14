أسامة دياب

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد د. عبدالعزيز الفايز ان الخارجية السعودية تعمل من فترة على تطوير نظام تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور وكل انواع التأشيرات الاخرى، ذلك بهدف مواكبة التطورات التقنية التي تسهل اجراءات اصدار تلك التأشيرات وتضمن عدم التلاعب فيها.

واضاف الفايز ان عددا من القنصليات السعودية ومنها سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة ستبدأ الاسبوع المقبل في تطبيق نظام جديد للتأشيرة يعتمد على بصمة العين، بينما ستبدأ السفارة في الكويت بتطبيقه اعتبارا من العام المقبل، مبينا ان بدء عمل النظام يحتاج الى موظفين مدربين واجهزة خاصة بعضها موجود لدى السفارة، اضافة الى توفير شبكة معلومات خاصة بوزارة الخارجية.

وأوضح الفايز أن وزارة الخارجية السعودية حريصة على تجربة اي نظام جديد يتعلق بالتأشيرات قبل تطبيقه للتأكد من اكتمال اجراءاته ليتم بعدها تعميمه على سفارات وقنصليات خادم الحرمين الشريفين.

وتابع: ان اهداف هذه الاجراءات جزء منها امنية واخرى للتحقق من الهوية واثبات شخصية طالب التأشيرة ومنع استخدامها من قبل شخص اخر.

وعن وجود بعض المكاتب التي تتلاعب بالتأشيرات، قال نعم رصدنا عددا قليلا من الحالات منها ادخال الاسم ناقصا او تغيير اسم الاب والجد في محاولة للتهرب من دفع رسوم التأشيرات خاصة المتعلقة بالعمرة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه المكاتب ومنها اغلاق المكتب المخالف او فرض غرامة عليه، مبينا ان تحويل المخالفين الى النيابة العامة يتطلب اجراءات قانونية أخرى.

ولفت الى ان من يرغب في الحصول على تأشيرة لزيارة المملكة لا يراجع السفارة مباشرة بل يقدم جواز سفره الى مكاتب الخدمات التي تتولى ادخال كل البيانات عبر شبكة انترنت عبر مسارات مؤمنة وخاصة تصل الى السفارة، ثم ترسل المكاتب جوازات السفر تلك الى السفارة لتتم عملية مراجعة المعلومات المدخلة.

واوضح أن التأشيرات السياحة لازالت في طور الدراسة وسيصدر تنظيم خاص فيها قريبا، مجددا تأكيده على ان رسوم التأشيرات باقية كما هي ولم تتغير، اما رسوم خدمات المكاتب المفروض ان تكون رمزية تتراوح بين دينار ودينار ونصف لقاء ادخال البيانات وتقديم جواز السفر الى السفارة، داعيا من لديه شكاوى على المكاتب الى تقديم كتاب الى السفارة او التوجه الى الجهات الكويتية المختصة، مشيرا الى ان رسوم تأشيرة الزيارة تبلغ ٢٠٠٠ ريال بينما رسوم تأشيرة المرور اقل بكثير، اما تأشيرات الحج والعمرة تكون مجانية للمرة الاولى فقط، اما المرات التالية تكون برسوم تغطي المصاريف الادارية لإصدار التأشيرات.

ودعا الى عدم الاخذ بما ينشر عبر الانترنت من اخبار عن تعديلات في اصدار التأشيرات او تغيير في الرسوم، وانما الاعتماد على ما تصدره وزارة الخارجية السعودية وما تنقله بعثاتها في الدول المستضيفة.