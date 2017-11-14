وصفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية غنية الدالية العلاقات بين بلادها والكويت بالممتازة، والقديمة حيث انها سبقت استقلال الجزائر.

وأضافت ان الكويت ساندت الجزائر ماديا ومعنويا وإعلاميا خلال الثورة التحرير وبعدها، وأصبحت العلاقات أخوية متينة بين حكومتي وشعبي البلدين.

وعن سبب زيارتها للكويت قالت انها حضرت للمشاركة في الدورة الـ 37 لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في الكويت، حيث ناقشنا اليوم قضية الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال وكانت المناقشات فاعلة وبناءة بين الحضور وسنخرج بتوصيات جيدة حول هذا الموضوع.

وبشأن التعاون بين البلدين في قضايا المرأة قالت ان التجربتين الكويتية والجزائرية رائدتان في مجال حقوق المرأة وقانون الاسرة وما يخص المسنين والمعاقين والاطفال.

وعن رؤيتها للمرأة الكويتية قالت لا أستطيع الحكم على المرأة الكويتية خلال يومين من التعامل معها ولكني انبهرت بالمستوى العلمي والسياسي والثقافي للمرأة الكويتية وأيضا لوصولها لمجلس الوزراء وهذا دليل على أن المرأة الكويتية قد خطت خطوات هامة، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاحات في جميع الميادين خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي لانهما أساس التنمية التطور في بلداننا العربية.

وذكرت أن المرأة الجزائرية مثال للصمود والتحدي ومناضلة ومكافحة منذ زمن ومازالت ونتمنى أن تكون قدوة للنساء العربيات.