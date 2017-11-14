أردوغان في الكويت اليوم لبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية المصري أكد تقدير مصر الكامل لجهود الكويت على الساحة العربية من أجل تعزيز التضامن والتوافق العربي

فيما يصل اليوم إلى الكويت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليبحث مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري الى صاحب السمو الأمير تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين والمواقف المقدرة التي تقدمها الكويت دائما تجاه مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد ان شكري أكد تقدير مصر الكامل للجهود التي تقوم بها الكويت على الساحة العربية من أجل تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وفي مزيد من التفاصيل فقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس التشريعي في سلطنة بروناي دار السلام عبدالرحمن بن طيب والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري حرص، في بداية اللقاء، على نقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، مشيدا بالعلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمواقف المقدرة التي تتخذها الكويت دائما تجاه مصر والتي تعد محل تقدير واحترام من جموع الشعب المصري.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أكد تقدير مصر الكامل للجهود التي تقوم بها الكويت على الساحة العربية من أجل تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وأضاف المتحدث أن شكري بحث خلال اللقاء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وما تنطوي عليه من تصعيد يبعث على القلق، لاسيما عقب الاعتداء الصاروخي من جانب الحوثيين ضد الرياض، وتفجير أنبوب النفط البحريني، والتطورات السياسية على الساحة اللبنانية، الأمر الذي يقتضي تكثيف آليات التشاور وتنسيق المواقف بين الدول العربية حفاظا على الأمن القومي العربي وتجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر وعدم الاستقرار.

ولفت المتحدث إلى أن شكري حرص على نقل رؤية مصر وتقديرها للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا على موقف مصر الثابت الداعي إلى حل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز التضامن والتكاتف العربي باعتباره صِمام الأمان الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث إن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد استعرض المساعي التي تقوم بها الكويت من أجل الحفاظ على وحدة الصف العربي ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية، مؤكدا على محورية الدور المصري على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة العربية، كما تناول اللقاء أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات أزمة قطر، وتقييم الأوضاع في سورية والعراق واليمن وليبيا، حيث حرص الوزير شكري على اطلاع الجانب الكويتي على الجهود المصرية الرامية إلى بناء التوافق الوطني بين مختلف الأطراف الليبية.

واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح امس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر امس رئيس شؤون التسليح والفضاء والامن في شركة بوينغ ليين كاريت وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

الى ذلك، احتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير ترينه ميه مانه سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية والسفير د.عدنان بن احمد بن عبدالله الانصاري سفيرا لسلطنة عمان الشقيقة والسفير فرانسيسكو ريفارولا سفيرا لجمهورية بيرو والسفير فيرناندو بيريز ماسا سفيرا لجمهورية كوبا والسفير طارق محمود مصطفى القوني سفيرا لجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووكيل الديوان الأميري إبراهيم محمد الشطي ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ورئيس هيئة الحرس الأميري العميد ركن فهد عبدالرحمن الزيد.