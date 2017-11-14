بحث سبل دعم العلاقات المصرية ـ الكويتية وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع

التقى الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري في قصر بيان العامر وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان جلسة المحادثات اتسمت بالتحليل المعمق وتبادل الرؤى بشأن مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، وعكست اتساق مواقف الدولتين الداعية إلى ضرورة تعزيز آليات الحوار والتنسيق بين الدول العربية كأسلوب أمثل لحل الأزمات ومواجهة التحديات المشتركة، كما شملت المحادثات الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد القادم، كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، حيث أكدا على ضرورة دعم العلاقات المصرية ـ الكويتية وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الجانبين المصري والكويتي اتفقا في نهاية محادثاتهما، على استمرار التشاور والتنسيق المكثف خلال الفترة المقبلة، وبذل كل الجهود للحفاظ على وحدة الصف العربي، والتصدي للتحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في قصر بيان وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

حضر اللقاء مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.