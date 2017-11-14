استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في قصر بيان أمس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف أحمد العثيمين ووزراء التنمية والشؤون والعمل المشاركين في اجتماع الدورة الـ37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

واستقبل المبارك في قصر بيان أمس رئيس المجلس التشريعي في سلطنة بروناي دار السلام عبدالرحمن بن طيب والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب ماجد المطيري وسفيرنا لدى بروناي دار السلام د.فهد مشاري الظفيري.

كما استقبل المبارك نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار في جمهورية السودان الشقيق مبارك الفاضل المهدي، حيث سلم سموه رسالة خطية من النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.