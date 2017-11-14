استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية د.حمد الدعيج.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول دور الإعلام في دعم الجهود الديبلوماسية التي تقوم بها سفارات الكويت في الخارج وتأثيره على تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ومختلف دول العالم وترسيخ سياسة الانفتاح التي تنتهجها الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتطرق الحديث الى مؤتمر الجمعية العمومية الـ45 لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان برئاسة الشيخ مبارك الدعيج يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأشاد السفير الدعيج بالجهود التي تبذلها وكالة الأنباء الكويتية في هذا المجال وبحرصها على التعاون مع سفارات الكويت في الخارج والمساهمة في تعزيز التواصل بين شعوب العالم.

وأعرب السفير الدعيج عن اعتزازه بالخدمات الإعلامية العديدة والمتنوعة التي استحدثتها «كونا» والتي من شأنها تعميق التواصل والترابط بين المواطن الكويتي في الخارج ووطنه واطلاعه على اخبار الكويت لحظة بلحظة.

من جانبه، اكد الشيخ مبارك ان «كونا» لا تدخر جهدا في سبيل دعم جهود الديبلوماسية الكويتية في الخارج معربا عن الاعتزاز الكبير بالنجاحات التي تحققها السياسة الكويتية ودورها البارز في اعلاء مكانة الكويت في العالم.

وشدد الشيخ مبارك على حرص «كونا» على التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة في الداخل والخارج وتقديم الدعم الإعلامي اللازم لتفعيل إنجازاتها ونشاطاتها التي تحقق مصلحة الوطن والمواطنين.