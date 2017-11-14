وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجر الثلاثاء إلى الكويت في زيارة رسمية تلبية لدعوة وجهها له صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد .

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله المطار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وسفير الكويت لدى أنقرة غسّان الزواوي ونظيرته التركية لدى بلاده، عائشة خليل صايان قويطاق.

وجاء الرئيس التركي إلى الكويت قادما من مدينة سوتشي الروسية، بعد زيارة ليوم واحد التقى خلالها نظيره فلاديمير بوتين.

وكان أردوغان قد أكد قبل بدء جولته الخارجية أنه سيبحث الأزمة الخليجية خلال زيارته للكويت وقطر، داعيا حكام المنطقة إلى التحرك "بحكمة وبصيرة وفراسة".