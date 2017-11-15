الأمير وأردوغان بحثا التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية

في جو ودي عكس روح التفاهم والشراكة والصداقة التي تتميز بها العلاقات الكويتية ـ التركية، بحث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى البلاد أمس سبل توسيع أطر التعاون الاستراتيجي على جميع الأصعدة نحو آفاق أرحب، كما تطرقت المباحثات إلى أبرز القضايا في المنطقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأثمرت الزيارة توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، تمثلت إحداها في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين، وأخرى للتعاون في المجال الرياضي، أما الثالثة فكانت في مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

وقبيل مغادرته البلاد قام الرئيس أردوغان وبمعيته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة إلى مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، حيث تفقد مراحل إنشاء المشروع وما تم إنجازه، كما اطلع على سير العمل فيه من خلال عرض فيلم حول تطورات تنفيذ المشروع والذي سيتم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المقرر له.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استقبل بقصر بيان ظهر امس الرئيس رجب طيب اردوغان والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، إذ ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة، وعن الجانب التركي الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وكبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع الكويت بالجمهورية التركية الصديقة وسبل تنميتها وتعزيزها والسعي لتوسيع أطر التعاون المشترك على كل الأصعدة نحو آفاق أرحب، كما تضمنت المباحثات استعراض أبرز القضايا في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات.

الى ذلك وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تم بقصر بيان ظهر امس التوقيع على اتفاقيات بين الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وهي كما يلي:

٭ اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية وقعها عن حكومة الكويت خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة وعن حكومة الجمهورية التركية عثمان عشقن باك وزير الشباب والرياضة.

٭ مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية) وقعها عن حكومة الكويت الشيخ د.مشعل الجابر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعن حكومة الجمهورية التركية آردا ايرموت رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية.

٭ بروتوكول تعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والمجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية وقعها عن حكومة الكويت د.سميرة عمر مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية وعن حكومة الجمهورية التركية البروفيسور عارف أيرغان رئيس المجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية.

كما أقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقام الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة وبمعيته سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ظهر امس بزيارة إلى مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

حيث تفقد مراحل إنشاء المشروع وما تم إنجازه كما اطلع على سير العمل به من خلال عرض فيلم حول تطورات تنفيذ مبنى الركاب الجديد والذي سيتم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المقرر له.

وقد رافقه بالزيارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد ابو الحسن ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع.

في السياق ذاته، استقبل الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.

كما استقبل الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ظهر امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وذلك في مقر إقامته بقصر بيان.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.

بعد ذلك، غادر البلاد مساء أمس الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.