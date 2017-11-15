استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المطار الأميري مساء امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وذلك بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تكللت بفضل الله تعالى وتوفيقه بالنجاح.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.