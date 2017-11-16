استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس نائبة رئيس الوزراء للإصلاح السياسي وزيرة الخارجية في جمهورية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا بمناسبة زيارتها الرسمية الى البلاد.

وتطرق اللقاء الى استعراض أوجه التعاون المتينة التي تجمع الكويت مع جمهورية بلغاريا وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تم تبادل وجهات النظر حيال مجمل تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام الشيخ صباح الخالد مأدبة غداء عمل رسمية على شرف الضيفة الكريمة والوفد المرافق لها. حضر اللقاء ومأدبة الغداء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى جمهورية بلغاريا السفير يعقوب العتيقي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.