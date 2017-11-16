استقبل رئيس مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الانباء «كونا» ورئيس اتحاد وكالات الانباء العربية «فانا» الشيخ مبارك الدعيج امس سفير المملكة الأردنية الهاشمية صقر أبو شتال. وتم خلال اللقاء بحث ترتيبات انعقاد المؤتمر الـ 45 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) الذي تستضيفه وكالة الانباء الأردنية (بترا) في العاصمة عمان تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقى يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وتناول الحديث أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المنطقة العربية احداثا سياسية تتطلب تعاونا بين مختلف المؤسسات الاعلامية العربية لتطوير الخطاب الإعلامي.

واعرب الدعيج عن تقديره لرئيس وكالة الانباء الأردنية (بترا) فيصل الشبول واسرة الوكالة على تقديم التسهيلات للمؤتمر اتحاد وكالات الانباء العربية والتعاون المتواصل لإنجاح اعمال المؤتمر.

واشاد بالعلاقات الاعلامية المتميزة بين المملكة الاردنية والكويت وسبل دعمها وحرص الجانبين على توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشار الى التزام وكالة الانباء (كونا) بدعم علاقات الكويت مع مختلف دول العالم وحرصها على ترسيخ سياسة الانفتاح التي تنتهجها الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح ان «كونا» تبذل جهودا حثيثة لتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الاعلامية العربية في مواجهة الافكار المتطرفة ومساندة الجهود الدولية الهادفة الى تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم التواصل بين شعوبه.

من ناحيته اكد السفير أبو شتال أهمية الدور الذي يقوم به الاعلام الكويتي في توطيد العلاقات التاريخية بين المملكة الاردنية والكويت وحرصه على زيادة آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات التي تهم البلدين. حضر المقابلة نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية والاتصالات عبدالحميد ملك.