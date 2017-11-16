عاطف رمضان

كشف مدير إدارة اعداد القيادات الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب خالد العصيدان في تصريح لـ «الأنباء» عن اعتزام الوزارة إطلاق حفل منجز 3 للمرة الثالثة على التوالي في 12 أغسطس المقبل.

وأضاف ان الحفل يأتي لتكريم الشباب الكويتي الحاصل على إنجازات محلية وإقليمية ودولية في كل المجالات، معربا عن فخر الوزارة واعتزازها بتصاعد أصحاب الإنجازات المتميزة عاما بعد عام.

وأوضح ان شباب الكويت من أصحاب الإنجازات الذين تركوا بصماتهم في جميع المحافل الشبابية العلمية والثقافية والفكرية استطاعوا ان يسطروا اسم الكويت في كل المحافل الدولية، ويرفعوا رايتها عالية خفاقة بكل عزة وشموخ، موجها الدعوة للشباب للتسجيل في «منجز» من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.youth.gov.kw/.

وأضاف ان هؤلاء الشباب قدموا نموذجا إيجابيا للعمل التطوعي وريادة الأعمال، وبنجاحهم في خلق بيئة اجتماعية وثقافية لتكوين قدراتهم، بإنجازات متعددة ومتميزة في مختلف المجالات.