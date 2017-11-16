قدم سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر أوراق اعتماده لحاكم عام جمهورية بابوا غينيا الجديدة السير بوب داداي سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية.

وذكرت سفارتنا لدى استراليا في بيان ان ذلك جاء خلال مراسم خاصة أجريت في القصر الرئاسي في العاصمة بورت مورسبي بحضور المستشار في السفارة محمد العريفان وعدد من مسؤولي الدولة ووزارة الخارجية.

وأضافت ان البدر ألقى كلمة خلال المراسم البروتوكولية نقل خلالها تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للحاكم العام وتمنيات قيادة وشعب الكويت له ولشعبه بالصحة والسعادة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، ألقى حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بوب داداي كلمة مماثلة عبر خلالها عن تقدير بلاده للدعم والمساهمة المهمة التي قدمتها الكويت لمسيرة التنمية في بلاده عبر برامج الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.