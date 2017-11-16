منحت «مؤسسة ستيرنبرغ الخيرية» البريطانية للحوار بين الأديان عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان «جائزة الميدالية الذهبية الخاصة» تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم الحوار بين الأديان وبناء جسور التواصل بين الثقافات.

وأعرب السفير الدويسان في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في مقر سفارتنا في لندن أمس، حضره جمع غفير من رؤساء البعثات الديبلوماسية وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البريطانية، عن فخره بحصوله على هذه الجائزة.

وأشار في هذا السياق إلى الصداقة الحميمة التي تجمعه مع السير سيغموند ستيرنبرغ الذي أسس مؤسسة «سيغموند ستيرنبرغ الخيرية» عام 1969، معربا عن اعتزازه بالعمل معه سنوات عديدة.

وأضاف أنه تقاسم مع السير ستيرنبرغ شغفه بتعزيز الحوار بين الأديان انطلاقا من الإيمان المشترك «بأننا جميعا أخوة في الإنسانية التي أوجدها إله واحد». وأعرب عن أسفه لوجود «من يحاربون ويقتلون بعضهم بعضا باسم الدين»، مضيفا «أن ارث السير سيغموند سيستمر وسنواصل جميعا العمل معا لتحقيق ما كان يكافح من اجله طوال حياته».

وحول دور الكويت في هذا المجال، أكد الدويسان «أن الكويت تعمل على تعزيز الحوار بين الأديان لدعم السلام والاستقرار تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي كرم من قبل منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2014 وسمي قائدا للعمل الإنساني».