تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

حيث اطمأن خلاله على صحة سموه بعد الفحوصات الطبية التي اجراها في الولايات المتحدة الامريكية والتي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح متضرعا الى الباري عز وجل أن يحفظ سموه من كل مكروه وان يلبسه ثوب الصحة والعافية وان يحقق لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد .

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو الأمير خليفة بن سلمان على المشاعر الأخوية الصادقة سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.