قال رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي إن منتدى «زمالة.اس.ار.نيثن» لإعداد القادة يعتبر منبرا لتطوير العلاقات بين سنغافورة ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ ثامر العلي امس الاول بعنوان «التحديات الأمنية في منطقة الخليج العربي» وذلك في منتدى «زمالة.اس.ار.نيثن» لإعداد القادة الذي يشارك فيه الشيخ ثامر تلبية لدعوة من الحكومة السنغافورية، حيث يبحث فيه آخر المستجدات في هذه المنطقة.

وتعد هذه المرة الاولى التي تقوم فيها الحكومة السنغافورية بدعوة شخصية كويتية لإلقاء محاضرة في هذا المنتدى الدولي، حيث ألقى الشيخ ثامر محاضرة بعنوان «التحديات الأمنية في منطقة الخليج العربي». وشارك في المنتدى وزير الدولة للشؤون الدفاع والخارجية السنغافورية مالكي عثمان وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السنغافورية وجمع من السفراء المعتمدين في سنغافورة بالإضافة إلى الأكاديميين والمهتمين بالشؤون السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن جدول زيارة الشيخ ثامر لسنغافورة هذا الأسبوع تخلله العديد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية وهم نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق لشؤون الأمن الوطني السنغافوري تيو تشي هين ووزير الدفاع السنغافوري انغ اينغ هين ووزير الداخلية والعدل السنغافوري ك. شانموغام.

كما التقى وزير الاتصالات والإعلام والمسؤول المفوض عن الشؤون الإسلامية السنغافوري د.يعقوب إبراهيم ووزير الدولة للشؤون الدفاع والخارجية السنغافوري د.مالكي عثمان والمدير المفوض في إدارة الأمن الداخلي السنغافوري إيريك تان ومدير السياسات والتخطيط في قطاع الاستخبارات والأمن السنغافوري كيفين سانتا ماريا.

من جانبه، أقام سفير الكويت لدى سنغافورة يعقوب السند مأدبة عشاء على شرف الشيخ ثامر بحضور عدد من المسؤولين من وزارة الخارجية السنغافورية والسفراء المعتمدين بالإضافة الى السفير السنغافوري لدى الكويت (غير مقيم) زين العابدين رشيد.