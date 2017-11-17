اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مع سكرتير الدولة ونائب وزير الخارجية بجمهورية القمر المتحدة د.حامد كرهيلا على هامش زيارته الرسمية الى الكويت. وقام كرهيلا بتسليم رسالة موجهة الى صاحب السمو تتضمن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة اخرى، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي وجود مناقشات كويتية ـ بلجيكية بهدف تحديث اتفاقيات ثنائية وتعزيز التعاون لاسيما في مجالي النقل الجوي والخدمات الصحية.

وقال السفير الخبيزي في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة البلجيكية لدى البلاد بمناسبة العيد الوطني اول من امس ان هناك محادثات بين الجانبين الكويتي والبلجيكي لتحديث اتفاقية الخدمات الجوية والتي وقعت عام 1999 والمتضمنة تسيير أربع رحلات مباشرة بين الكويت وبروكسل.

وكشف عن توجه كويتي بدراسة جملة من المشروعات الصحية مع عدد من المستشفيات البلجيكية، موضحا أن هناك تعاونا وثيقا جدا في هذا القطاع على المستويين الحكومي والخاص. وأكد السعي المشترك نحو رفع معدل التبادل التجاري السنوي بين البلدين لمواكبة مستوى العلاقات المتميزة والإمكانات المتاحة.

وتطرق السفير الخبيزي الى الاستثمارات الكويتية المباشرة في القطاع النفطي ‏عن طريق مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في قطاع التجزئة (محطات الوقود) اضافة الى مصنع الزيوت في مدينة انتويرب.

واشار الى الدعم البلجيكي لترشح الكويت لعضوية مجلس الأمن الدولي عن الفترة 2018 ـ 2019، مؤكدا تطابق وجهات النظر ازاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية، ويصل حجم العلاقات التجارية بين الكويت وبلجيكا يصل إلى 300 مليون يورو سنويا في حين تناهز الاستثمارات الكويتية هناك نحو 1.1 مليار دولار.