أسامة دياب

وصف مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي العلاقات الكويتية - البلغارية بالتاريخية، حيث تعتبر من أقدم العلاقات في المنطقة والتي تمتد على مدار 54 عاما منذ عام 1963 وإلى الآن، موضحا أن زيارة نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زهاريفا إلى الكويت جاءت تلبية لدعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبهدف دعم وتعزيز آفاق التعاون مع جمهورية بلغاريا الصديقة، لافتا إلى وجود رغبة حقيقية من القيادة السياسية في البلدين في تحريك عجلة التعاون بينهما وفتح آفاق جديدة.

وأشار الخبيزي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال محادثاته مع الوزيرة البلغارية على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة، لاسيما اتفاقية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين والتي ستضع خارطة طريق للعمل لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وشدد الخالد على أهمية تنويع مجالات التعاون ليضم مختلف القطاعات الصحية والثقافية والتكنولوجية.

وكشف عن دعوة حملتها نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زهاريفا من رئيس الوزراء البلغاري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لزيارة بلغاريا وفي المقابل سلمها سموه دعوة لرئيس وزراء بلغاريا لزيارة الكويت.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين لا ترتقي إلى مستوى الطموح، مشيرا إلى رغبة الجانب البلغاري لإقامة منتديات اقتصادية في الكويت لاستعراض القدرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا لتشجيع المستثمر الكويتي للإقبال عليها وخوض غمارها، فضلا عن حرص الحكومة البلغارية على الترويج السياحي لبلغاريا في الكويت وستقوم السفارة البلغارية في الكويت بوضع خطة شاملة لتنفيذ هذه الرغبة بالتعاون مع وكلاء السياحة والسفر ومختلف وسائل الإعلام المحلية.

وذكر أن الجالية البلغارية في الكويت يبلغ تعدادها حوالي 800 نسمة وهي جالية فنية مدربة يعمل معظمهم في القطاع الصحي من أطباء وممرضين، لافتا إلى ترحيب الكويت بالكوادر البلغارية الفنية والمدربة، موضحا أن وزارتي الصحة والشؤون ستعملان على تعزيز التعاون مع الجانب البلغاري سواء على مستوى إرسال المرضى الكويتيين إلى المستشفيات البلغارية للعلاج أو الاستعانة بالخبرات البلغارية الطبية في مستشفيات الكويت.

وبين الخبيزي أن وزيرة الخارجية البلغارية أعربت عن رغبتها في اعتماد جامعة أو جامعتين من الجامعات البلغارية في وزارة التعليم العالي حتى يتسنى للطلاب الكويتيين الدراسة هناك، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب البلغاريين الذين يدرسون اللغة العربية في الكويت.

وشدد على أن هناك رغبة حقيقية من الجانبين لتطوير وتعزيز العلاقات وتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لوضع خطة واضحة المعالم لتكون بمنزلة خارطة طريق لتعزيز التعاون ولتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.