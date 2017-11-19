تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا يوم أمس الأول من وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية الصديقة أنجيلينو ألفانو جرى خلاله بحث أوجه علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تلقى الخالد اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة د.إبراهيم الأشيقر الجعفري تم خلاله بحث أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

كما تمت مناقشة تطورات مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.