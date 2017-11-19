أكدت الكويت حرصها ودعمها المتواصلين لخطة التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الامم المتحدة والعمل مع الجهات والمنظمات المعنية لتحقيق الأهداف الأممية لتك الخطة المتضمنة 17 هدفا. وقال سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018 ان الكويت تعد من أوائل الدول المنضمة لهذه الخطة منذ القمة الاممية التاريخية التي اعتمد خلالها قادة العالم خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف السفير العجمي ان أهداف التنمية المستدامة تمثل أولوية في الخطط والبرامج المحلية وقد جسدت الكويت ذلك برؤيتها وخططها الوطنية التنموية المستقبلية المتمثلة بخطة التنمية الوطنية حتى 2035.

وأوضح ان خطة التنمية الوطنية 2035 تستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ينطلق من رؤية استشرافية واعدة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عبر عدد من الركائز الاساسية. وافاد بان الكويت قامت بترجمة اهتمامها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تشكيل (لجنة وطنية توجيهية) دائمة لتنفيذ الخطط الاممية للتنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والوكالات الاممية المعنية بالتنمية.

وقال انه انطلاقا من ايمان الكويت بالمبادئ الانسانية ومن سياسات تنتهجها فإنها تحث على تقديم المساعدات الانسانية والتنموية للشعوب والدول مبينا ان ذلك تجسد من خلال استضافة الكويت للعديد من المؤتمرات الاقتصادية والانمائية والانسانية خلال السنوات الماضية.

واضاف ان الكويت اطلقت خلال تلك الفعاليات العالمية العديد من المبادرات التي تهدف الى تطوير الشراكة والتعاون في المجالات التنموية والانسانية مع الامم المتحدة ووكالاتها المتعددة والدول الاعضاء.