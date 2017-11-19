بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني المجيد لسلطنة عمان الشقيقة، مشيدا سموه بالإنجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة متمنيا له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ضمنها سموه خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني المجيد لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل التقدم والازدهار.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ريموندز فييونيس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ريموندز فييونيس، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.