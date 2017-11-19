وصل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى القاهرة اليوم لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الطارئ الذي يعقد بناء على دعوة السعودية مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان في استقبال الشيخ صباح الخالد سفير دولة الكويت لدى مصر محمد الذويخ ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير احمد البكر والمستشار في سفارة دولة الكويت عبد العزيز البشر.