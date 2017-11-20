أسامة دياب

أوضح السفير الإيطالي لدى البلاد جيوسيبي سكونياميليو ان إحصائيات أعداد مشاهدات فعاليات برامج الأسبوع الإيطالي على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس نجاحه بشكل كبير، لافتا إلى أن عدد زوار الموقع الإلكتروني للسفارة في صفحة الأسبوع الإيطالي قد تعدى 400 ألف زائر، كما أن مشاهدات الفيديو الخاص بالمعرض قد تعدى الـ 40 ألف مشاهدة.

وأضاف سكونياميليو في تصريح للصحافيين على هامش فعالية يوم تذوق المنتجات الإيطالية في قاعة سلوى الصباح مساء أمس الأول أن النسخة الأولى من الأسبوع الإيطالي كانت منظمة جدا وهذه المرة أصبحت أكثر من ممتازة بفضل مجهودات طاقم السفارة، ونسعى جاهدين لجعل النسخة الثالثة افضل.

وأشار إلى أن إيطاليا تعتبر من الجهات المفضلة للسائح الكويتي على الدوام، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف هذا العام عن السنة الماضية ووصل إلى نحو 2 مليار يورو، متمنيا أن يصل هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار قريبا.

بدوره أكد الملحق التجاري في السفارة الإيطالية جوفاني سانا أن الأسبوع الإيطالي الثاني الذي عقد في الكويت من 11-19 نوفمبر الجاري اختلف كثيرا عمن حيث النوعية عن العام الماضي، حيث تم التركيز هذا العام كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستشهد سانا بأعداد الحضور الكبيرة من المواطنين الكويتيين خلال فعاليات الأسبوع الإيطالي هذا العام، الذي شهد لأول مرة معرضا للصقور والتصقير الذي لاقى إقبالا كبيرا واستحسانا من قبل الكويتيين، حيث إنها من العادات والتراث المشترك بين ايطاليا والكويت، حيث عرضنا نحو 40 صورة من تصوير احد الفنانين الإيطاليين لهذه الرياضة.

وذكر أن الإقبال الكبير هذا العام جعلهم يفكرون بتنويع الأسبوع الإيطالي بشكل أكبر في العام المقبل بهدف تطوير أواصر العلاقات بين شعبي البلدين.