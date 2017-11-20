صرح نائب رئيس مركز العمل التطوعي أنور الرفاعي بأن رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد تغادر يوم غد الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما بدعوة من هيئة الحماية المدنية التابعة لمجلس الوزراء الإيطالي لزيارة مركز إدارة الأزمات وغرفة العمليات التي تنطلق منها عمليات الإخطار المبكر وكيفية مواجهة الطوارئ الطبيعية وتنظيم العمل التطوعي، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين مركز العمل التطوعي وتلك المؤسسات.

وأفاد الرفاعي بأن الشيخة أمثال ستكون على رأس وفد من أعضاء المركز يعمل على نقل تجربة الكويت التطوعية في شتى المجالات والاستفادة من خبرات الجانب الآخر في مجال العمل التطوعي من خلال إطلاعه على شرح للموارد الوطنية وآليات إدارتها وتسييرها من الجانب الإيطالي.

الجدير بالذكر ان مركز العمل التطوعي تأسس منذ عام 2004 برئاسة الشيخة أمثال الأحمد ويضم العديد من الفرق التطوعية التي تساهم بشكل كبير في التوعية المجتمعية في مجال حماية البيئة البرية والبحرية والحفاظ على الموروث الكويتي وغيرها من الإسهامات الإنسانية للفرق التطوعية.