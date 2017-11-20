صاحب السمو هنأ وكيل الحرس بمناسبة منحه «وسام جوقة الشرف»

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد .

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر يعقوب الحاج حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الفريق ركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني بمناسبة منحه «وسام جوقة الشرف» وإلى المقدم أنور نابي الرشيدي بمناسبة منحه «وسام الشرف» من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك تقديرا لإسهاماتهما في المجال العسكري بين البلدين.

مشيدا سموه بهذا التكريم المتميز ومتمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الفريق ركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني بمناسبة منحه «وسام جوقة الشرف» وإلى المقدم أنور نابي الرشيدي بمناسبة منحه «وسام الشرف» من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لإمارة موناكو، متمنيا لسموه موفور الصحة ولشعب موناكو الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لإمارة موناكو راجيا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.