استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس رئيس جمهورية العراق الشقيق د.محمد فؤاد معصوم والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا، وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب العراقي رئيس جمهورية العراق الشقيق د.محمد فؤاد معصوم وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وجمهورية العراق الشقيق بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في جميع الأصعدة.

هذا، وأقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء على شرف د.محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي المراق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وعقب المباحثات، غادر الرئيس د.محمد فؤاد معصوم والوفد الرسمي المرافق له، وكان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم.

ويرافق الرئيس العراقي وفد رسمي يضم كلا من وزير الداخلية قاسم الأعرجي ووزيرة الصحة عديلة سليم ووزير النقل كاظم الخفاجي وعدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية العراق الشقيق.

معصوم استقبل الغانم والمبارك

استقبل رئيس جمهورية العراق الشقيق د.محمد فؤاد معصوم صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم.

كما استقبل د.محمد فؤاد معصوم ظهر أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم.