غادر البلاد مساء اليوم الرئيس الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي المرافق وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد .

وكان على رأس مودعي معصوم على أرض المطار صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.